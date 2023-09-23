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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-09-23 | 01:03
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

الجمهورية

 

كشف مسؤول حزبي انّ وفد دولة خليجية موجود في لبنان منذ 10 ايام، لكنه لا يقوم بأي تحرّك ميداني.

 

أبدى مرجع سياسي استياءه من اسلوب تعاطي شخصية سياسية مع مسائل حسّاسة بالتذاكي والتباكي.

 

رأى مصدر مسؤول في حزب بارز، أنّ موجة التضليل التي حاولوا التلاعب من خلالها أضرّت بهم ونفعتنا.

 

 

النهار

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون بأنّ صحيفة "النهار" نشرت في عددها أمس، "كلامًا نسبته إلى عون، وادّعت أنّه نقلًا عن "إعلامي صديق مقرّب". وتابع أنّ مواقف عون يعبّر عنها في بياناته الرّسميّة وإطلالاته الإعلاميّة، وما خلا ذلك يندرج في إطار التّلفيقات والشّائعات.

 

توقف مراقبون عند لقاءات عقدتها شخصية لبنانية من خارج السلطة مع شخصيات عالمية في نيويورك على مستوى رؤساء وزراء ووزراء خارجية.

 

لوحظ نشاط رئيس لجنة نيابية في متابعة ملف النازحين السوريين وإبراز أخطاره على البلد.

 

يرفض مرجع سياسي إعطاء مواعيد لعدد من رجال الدين نتيحة خلافات تدور في ما بينهم.

 

تطالب أحياء عدّة في بيروت شركة الكهرباء بتزويدها بالطاقة لتأمين المياه في العاصمة واقتطاعها من ساعات مخصصة لمؤسسات ومقار رسمية.

 

تتواصل الأعمال والنشاطات المشتركة بين وزير وجمعية بيروتية.

 

 

البناء

قال خبير في العلاقات الدولية إنّ ما بعد زيارة الرئيس السوري الى الصين سيعكس الكثير من النتائج ويفرض إيقاعات مختلفة في المنطقة، لأن الصين عملاق اقتصاديّ يقول عملياً إنه يتبنى النهوض اقتصادياً بسورية في مواجهة نظام العقوبات الأشد قسوة الذي تفرضه أميركا على سورية؛ وبينما تربح الصين ثقة السعودية وتركيا أهم دولتين بعد إيران في المنطقة تخسر واشنطن كثيراً من الثقة السعودية والتركية وتخاصم إيران.

 

قال مصدر دبلوماسي إنّ المدة المؤكدة للفراغ الرئاسي تتخطّى رأس السنة وإن ما نشهده من مبادرات ومساعٍ ليس إلا لتسجيل نقاط بين أصحاب المبادرة في مواجهة بعضهم وليست خطوات على طريق الحل في لبنان. وقال إن اليمن وسورية في واجهة المتغيرات والاهتمامات الدولية بينما لبنان على لائحة الانتظار.

 

 

اللواء

المعلومات الدبلوماسية التي وصلت إلى بيروت منذ 48 ساعة، تحدثت عن استمرار دور الوسيط الفرنسي، وعودته المؤكدة، بصرف النظر عن النتائج الفورية.

أثار المرسوم الذي حمل الرقم 12030 المتعلق بتعديل مادة في المرسوم 11227 تاريخ 18/4/2023 لجهة رواتب المتقاعدين بلبلة في صفوف المتقاعدين من مدنيين وعسكرييين.

تمرُّ العلاقة بين قطب سياسي، لا صفة رسمية له، ووزير في وزارة خدماتية بنفور، لم يعد يخفى على أحد.

 

 

نداء الوطن

 

يردّد بعض المواكبين أنّ مسار التفاوض الإيراني- القطري حول الملف اللبناني، يتّسم بالإيجابية.

 

يؤكّد بعض المتابعين أنّ عدداً لا بأس به من نواب "تكتل لبنان القوي"، بمن فيهم النوّاب الأرمن، لا يمانع انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية.

 

يقال إنّ هناك مقاربتين داخل حزب الله لملفّ المفاوضات مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، إحداها تدعو إلى وقف الحوار لكونه مضيعة للوقت، فيما ترى المقاربة الأخرى أنّ هذا الحوار غير مضرّ ولا داعي لإعلان وفاته خصوصاً أنّ باسيل هو من سعى إليه لا الحزب.

 

 

الأنباء

 

رسائل سياسية نارية للمرة في كلام مرجعية غير مدنية مع ما تحمله من دلالات في توقيتها.

 

مبادرة على خط بيروت ستركز على فريق محدد بشكل أساسي قبل توسيع دائرة الاتصالات.

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