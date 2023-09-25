وفاة شقيقة الرئيس نجيب ميقاتي

اشار رئيس "التيّار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الى ان اللامركزية الادارية هي مطلب لكل اللبنانيين، ولا يمكن تنفيذ الانماء المناطقي من دون اللامركزية. واكد بان الصندوق الائتماني يؤمن الازدهار في البلد.
توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة معتبرا مناسبة مولد الرسول الأكرم محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم بما تمثل من قيم ومفاهيم وإبعاد هي دعوة دائمة للجميع من أجل الخروج من ظلمات الجهل والتفرقة الى أنوار التوحيد والوحدة ونبذ كل عصبية وجاهلية مقيتة ولتكن محطة لتكريس التسامح والمحبة ولتوطيد الاخوة كحقيقة إيمانية وانسانية وأخلاقية راسخة.