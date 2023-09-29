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محليات

11 نائباً يستعلمون عن حساب حقوق السحب الخاصة SDR

2023-09-29 | 11:38
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11 نائباً يستعلمون عن حساب حقوق السحب الخاصة SDR
11 نائباً يستعلمون عن حساب حقوق السحب الخاصة SDR

تقدّم النواب أُسامة سعد، نجاة عون، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنه، شربل مسعد، الياس جرادي، مارك ضو، وضاح الصادق، ياسين ياسين، ميشال دويهي وملحم خلف، بطلب لكلّ من رئيس الحكومة و حاكمصرف لبنان بالإنابة لإفادتهم ببيان جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاصة، قيمة تلك الأموال، ولأيّ غاية أُنفقت، وبموجب أيّ قرار حكومي وتاريخه؛ كما ببيان رصيد تلك الأموال.

مع الإشارة الى أنّه في أيلول من العام ٢٠٢١، حصل لبنان على مبلغ قدره ١.١٣٩ مليار د.أ. (مليار ومئة وتسعة وثلاثون مليون دولار أميركي) وهي حصّته من حقوق السحب الخاصة SDR، وقد تحوّلت هذه الأموال على حساب الخزينة في مصرف لبنان، وقدّ تبيّن أنه لم يبق شيئاً منها، ما يُستفاد أن الحكومة قد إتخذت قرارات بإنفاق هذه الأموال المقيّدة في حساب داخل مصرف لبنان، فبات من الضروري التدقيق بكلّ هذا الإنفاق ليُبنى على الشيء مقتضاه.
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