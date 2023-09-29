11 نائباً يستعلمون عن حساب حقوق السحب الخاصة SDR

تقدّم النواب أُسامة سعد، نجاة عون، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنه، شربل مسعد، الياس جرادي، مارك ضو، وضاح الصادق، ياسين ياسين، ميشال دويهي وملحم خلف، بطلب لكلّ من رئيس الحكومة و حاكمصرف لبنان بالإنابة لإفادتهم ببيان جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاصة، قيمة تلك الأموال، ولأيّ غاية أُنفقت، وبموجب أيّ قرار حكومي وتاريخه؛ كما ببيان رصيد تلك الأموال.