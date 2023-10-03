المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد!

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان بطقس خريفي غير مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وامطار رعدية متفرقة غزيرة في بعض المناطق خاصة شمال ووسط، حيث ينحسر المنخفض جزئياً الاربعاء لكن يستمر الطقس متقلباً.