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محليات

الجمهورية: المبادرتان الفرنسية والقطرية مستمرتان

2023-10-04 | 02:12
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الجمهورية: المبادرتان الفرنسية والقطرية مستمرتان
الجمهورية: المبادرتان الفرنسية والقطرية مستمرتان

كشف مصدر ديبلوماسي غربي لصحيفة الجمهورية، انّ "الوساطتين الفرنسية والقطرية مستمرتان، فالموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيعود مرة جديدة الى لبنان، كما أنّ القطريين لن يوقفوا محاولاتهم إحداث خرق في لحظة معينة، تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية".

أضاف المصدر، انّ "فرنسا تنظر إلى الوضع في لبنان بقلق كبير وتضامن عميق، وهي محبطة من العقبات السياسية التي تمنع البلاد من الإصلاح والنهوض. ومع ذلك، فإنّ فرنسا مصمّمة على البقاء إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف".

واعتبر المصدر، انّ "كلمة السرّ في ملف الرئاسة اللبنانية هي أميركية اولاً واخيراً، وباتت مرتبطة اليوم بالتقدّم المُنجز في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بعيداً من الأضواء".

واكّد "ألا أحد قادراً على اختيار رئيس في لبنان بعيداً من موافقة واشنطن وطهران معاً".
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