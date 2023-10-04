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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

2023-10-04 | 06:44
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سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا.
وأعلنت ورونيكا بعد اللقاء: "بحثنا في زيارة دولته الى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة والعلاقات الإيجابية بيننا وسبل تطويرها. كما تطرقنا لموضوع رئاسة الجمهورية، والمباحثات مع صندوق النقد الدولي وسير عمل الحكومة.

ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا ل" اللجنة المكلفة وضع  اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف"، شارك فيه الوزير السابق ابراهيم نجار والسادة: غسان عياش، حسن صالح، نصري دياب، عبد الحفيظ منصور، القاضية رنا عاكوم، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
وقد وضعت اللجنة الرئيس ميقاتي في ما آلت اليه مناقشات اللجنة.

واستقبل الرئيس ميقاتي نقيب اطباء لبنان البروفيسور  يوسف بخاش على راس وفد من  النقابات الطبية والصحية.
بعد اللقاء قال النقيب بخاش:"تشرفنا بمقابلة الرئيس ميقاتي في حضور كافة النقابات الصحية ، وعرضنا كل التحديات التي يمر بها القطاع، ولكن وضعناه في عمل النقابات من خلال الاضاءة الايجابية المتعلقة بالجهود التي نبذلها وخاصة من تنظيم مؤتمر السياحة الطبية في لبنان، والعمل على توثيق الاتحاد بين النقابات كي تتكامل مع بعضها البعض وتتعاون من اجل الحفاظ على القطاع الصحي وهو اساسي في لبنان ، ومن مهمة النقابات المحافظة على صحة المواطن باعتبار ان صحة الوطن هي من صحة المواطن".
وردا على سؤال قال:" هدف زيارتنا الاساسي هو لإطلاع الرئيس ميقاتي على الرؤية التي نتطلع اليها، منذ سنوات. نحن نعاني من عدد من المشاكل ان بالنسبة الى نقص في الادوية ومن الكلفة التشغيلية للمستشفيات، ولكن اليوم اذا اردنا الاطلاع الى الواقع فهناك تأقلم من قبل القطاع الخاص لهذا الواقع ، في ظل جمود من قبل الدولة ومؤسساتها ، ويمكن ان يكون التأقلم غير سليم، ولكن يجب البناء لكي نستفيد من هذه المرحلة لتنظيم القطاع الصحي في لبنان. لذلك  ارتأينا كنقابات صحية تنظيم عملنا، من خلال تأكيد دور واهمية السياحة الطبية لكونها تتيح  توفير فرص عمل للعديد من القطاعات ، والسياحة الطبية موجودة منذ عقود في لبنان ولكن دون تنظيم ، كما حصل في تركيا والاردن ومصر ودبي حيث باتوا سباقين باشواط عن لبنان في هذا المجال ، ولكن الامر الايجابي ان رغم هجرة حوالي خمسة وعشرين  في المئة من الاطباء ، فان عشرين في المئة منهم عادوا مجددًا الى لبنان ، وعلى الرغم ان هناك معاناة للمواطن اللبناني على صعيد المستشفيات لتأمين كلفة الفاتورة الاستشفائية في ظل  غياب صناديق الدولة الضامنة.مستشفيات لبنان واطباؤه  يقومون باعلى نوعية من الطبابة والخدمات الجراحية للمواطنين ، لذلك من الواجب علينا اظهار الصورة الحقيقية للبنان  ونواكب الدولة على التعافي التدرجي."

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير النمسا في لبنان رينيه إيمري وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة اليونان في لبنان كاترين فونتولاكي في زيارة وداعية.

واستقبل الرئيس ميقاتي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني -السوري  نصري خوري.

واستقبل رئيس الحكومة النائب ايهاب مطر الذي قال:تشرفت اليوم بلقاء الرئيس ميقاتي متابعة لموضوع الطلاب في المدارس الرسمية، وأبدى الرئيس ميقاتي كل تجاوب، وتم الإتفاق، بعد التواصل مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي، على اصدار الوزير  تعميما  يحض فيه المدراء في كل المدارس الرسمية على قبول كل طلبات الطلاب ولو لم يدفعوا، بشكل لا يبقى فيه طالب من دون الالتحاق بالعام الدراسي.
أضاف: سيتم تقديم الطلبات لمدراء المدارس من قبل الأهل، وسيتم النظر بالحالة المادية لكل طالب على حدة، ومن ليس لديه امكانية لدفع الرسوم سيتم النظر بحالته من خلال الاعفاء أو تخفيض الرسوم أو تقسيطها. ولقد أبدى الرئيس ميقاتي والوزير الحلبي حرصهما الا يبقى طالب خارج المدرسة،  واشكرهما على جهودهما.
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