أجواء خريفية... ماذا يُخبئ لنا طقس الأيام المقبلة؟

وأشارت أن الطقس المتوقع للأيام المقبلة على الكل الاتي :

الخميس: غائم جزئياً بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل ، و يتوقع تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية .

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بينما ترتفع في الداخل ، و يتكون الضباب على المرتفعات .

السبت: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة ، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، و يتكون الضباب على المرتفعات .

الأحد: غائم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ، و يتكون الضباب على المرتفعات .