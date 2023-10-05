الموت يغيّب النائب السابق ميشال الخوري

غيّب الموت فجرًا النائب السابق العميد ميشال الخوري عن عمر ٩١ عامًا. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت المقبل في كنيسة مار يوحنا من عمشيت.