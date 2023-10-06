أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة 6-10-2023

النهار



عُلم أن رئيس حزب وكتلة نيابية سيزور قريباً عاصمة كبرى بدعوة من وزير خارجيتها، وأُعدّت له سلسلة لقاءات تكريمية



لا يزال أمين عام حزب عقائدي قديم غائباً عن الساحة السياسية والحزبية وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا الحزب، ما يطرح تساؤلات حول الأهداف الكامنة وراء غيابه



تستعد أسواق بيروت لنهضة جديدة بعدما تم الاتفاق مع عشرات أصحاب المحال ووكلاء العلامات التجارية العالمية على إعادة افتتاح محالهم في وقت قريب وستظهر أولى البشائر في كانون الأول المقبل.





نداء الوطن



يعاني وزير في الحكومة من تسلّط وزيرة سابقة على عمل وزارته وتدخلها في كل التفاصيل الادارية والفنية.



يتردد أنّ أسهم اسم الوزير السابق زياد بارود عادت لترتفع من جديد ضمن جولة الموفد القطري.



تجرى اتصالات بعيدة من الأضواء لعقد قمة روحية تتعلق بمعالجة أزمة النزوح السوري بعدما بات الخطر داهماً







اللواء



لم يشفِ كلام قيادي حزبي كبير، في مناسبة مضت، فريق «خلية الأزمة» من حليف مدعوم من قبله للرئاسة، بانتظار جلاء الصورة..



يواجه وزير سيادي إحراجاً في مقاربته مواضيع ضاغطة في وزارته، مع تزايد التناقض حول معالجتها، بين قوى معنية مباشرة.



لا يزال موفد عربي يأمل بإحداث خرق، وهو ينتظر إشارة إقليمية من دولة معنية بجملة ملفات من بينها لبنان.







الجمهورية



وصف مرجع سياسي نتيجة حوار مستمر بين جهتين سياسيتين بأنها تحت الصفر.



تبين أن وسيطاً اقليمياً طرح أكثر من فكرة واسم على أكثر من فريق سياسي.



كشف مسؤول أن لا أحد سيتخذ خطوات حازمة في موضوع حساس خوفاً من إغضاب المجتمع الدولي.







الأنباء



مدير عام بالإنابة في وزارة أساسية كان اصدر قرارات مُجحفة بحق موظفين اضطُّر الوزير الى إصدار قرارات مضادة لها.