إنخفاض في أسعار المحروقات..كيف أصبحت؟

اتصل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس بنظيره المغربيّ محمد المهدي بنسعيد، مهنئاً بـ "حصول المملكة على شرف استضافة كأس العالم ٢٠٣٠ بالشراكة مع اسبانيا والبرتغال".
دان الحزب السوري القومي الإجتماعي "مجزرة الكلية الحربية في حمص"، ورأى في بيان، أن "هذه المجزرة الارهابية تضاف الى سلسلة مجازر وحشية ارتكبتها المجموعات الارهابية والدول الراعية للارهاب، وكلها جرائم موصوفة ضد الانسانية، يُشكل صمت المؤسسات الدولية حيالها تغطية عليها واعترافا بالخضوع للمشيئة الأميركية ـ الصهيونية، الأمر الذي يجعل من هذه المؤسسات الدولية شريكا في الارهاب".
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.