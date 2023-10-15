وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز 62 عاماً

توفيت الاعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر ناهز الـ62 عاما بعد صراع مع المرض.
وقد نعتها شبكة "سكاي نيوز" عربية وقالـت عبر حسابها على منصة "إكس" : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة سكاي نيوز عربية الزميلة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في بيروت".
كما نعتها مؤسسة سمير قصير فقالت:
كما نعى الراحلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعدد من الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل .
وكانت خوري بدأت مسيرتها المهنية في مجال الاعلام عام 1986 حيث عملت في العديد من وسائل الاعلام اللبنانية والعربية والدولية واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية .
كما كتبت وأنتجت أفلاماً وثائقية عن أبرز الشخصيات السياسية العربية.
وبعد اغتيال زوجها الصحافي سمير قصير في 2 حزيران 2005، أطلقت خوري مؤسّسة تحمل اسمه في 1 شباط 2006، وقد اضحت هذه المؤسسة متخصصة في رصد الانتهاكات ضد الحرّيات الإعلامية في لبنان والمنطقة .