​ ميقاتي يصل الى قطر في زيارة رسمية

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قطر في زيارة رسمية يقابل خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكان في استقبال رئيس الحكومة في المطار

وزير الدوله في وزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي والقائمة باعمال سفارة لبنان في قطر السيدة فرح بري.وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قطر في زيارة رسمية يقابل خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكان في استقبال رئيس الحكومة في المطار

وزير الدوله في وزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي والقائمة باعمال سفارة لبنان في قطر السيدة فرح بري.