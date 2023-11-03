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الوكالة الوطنية: وزير الدفاع الفرنسي في عين التينة

2023-11-03 | 06:13
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الوكالة الوطنية: وزير الدفاع الفرنسي في عين التينة
الوكالة الوطنية: وزير الدفاع الفرنسي في عين التينة



 
 وصل وزير الدفاع الفرنسي  سيباستيان ليكورنو في هذه الاثناء الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ويلتقيه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
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