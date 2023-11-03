الوكالة الوطنية: وزير الدفاع الفرنسي في عين التينة

السيد نصرالله: قرار عملية "طوفان الأقصى" كان حكيماً وشجاعاً وصائباً في وقته ويستحق كل هذه التضحيات

السيد نصرالله: قرار عملية "طوفان الأقصى" كان حكيماً وشجاعاً وصائباً في وقته ويستحق كل هذه التضحيات

السيد نصرالله: قرار عملية "طوفان الأقصى" كان حكيماً وشجاعاً وصائباً في وقته ويستحق كل هذه التضحيات

السيد نصر الله: الولايات المتحدة سارعت لتمسك بهذا الكيان الذي يهتزّ لكي يقف على قدميه من جديد واستعادة وعيه وتقديم الحماية له

السيد نصر الله: الولايات المتحدة سارعت لتمسك بهذا الكيان الذي يهتزّ لكي يقف على قدميه من جديد واستعادة وعيه وتقديم الحماية له

السيد نصر الله: الولايات المتحدة سارعت لتمسك بهذا الكيان الذي يهتزّ لكي يقف على قدميه من جديد واستعادة وعيه وتقديم الحماية له

السيد نصرالله: أوجّه التحية الى كل الذين تضامنوا وتظاهروا على مستوى العالم وتحديداً السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت الى قلب المعركة