بري يدين الجريمة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي بحق الاطفال على طريق عيترون عيناتا

دان رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه إستهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم المدنيين في سياراتهم والمسعفين صباحاً اثناء قيامهم بواجبهم الانساني وقال : آخر بنك اهداف الإحتلال الإسرائيلي الجريمة التي إرتكبها بحق الاطفال على طريق عيترون عيناتا والتي أدت الى إستشهاد إمراة وثلاثة من أحفادها ، ان ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها والعسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى إستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل أنموذجاً لإرهاب الدولة المنظم وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد .