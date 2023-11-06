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محليات

رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو ابو كسم لـ #الجديد": البطريرك الراعي ادان في كلمته اليوم امام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المنعقد في دار سيدة الجبل الابادة التهجيرية بحق غزة وطالب بوقف القتال ودعم القطاع بالمساعدات وهذا موقف م

2023-11-06 | 04:40
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رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو ابو كسم لـ #الجديد&quot;: البطريرك الراعي ادان في كلمته اليوم امام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المنعقد في دار سيدة الجبل الابادة التهجيرية بحق غزة وطالب بوقف القتال ودعم القطاع بالمساعدات وهذا موقف م
رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو ابو كسم لـ #الجديد": البطريرك الراعي ادان في كلمته اليوم امام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المنعقد في دار سيدة الجبل الابادة التهجيرية بحق غزة وطالب بوقف القتال ودعم القطاع بالمساعدات وهذا موقف م

رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو ابو كسم لـ #الجديد": البطريرك الراعي ادان في كلمته اليوم امام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المنعقد في دار سيدة الجبل الابادة التهجيرية بحق غزة وطالب بوقف القتال ودعم القطاع بالمساعدات وهذا موقف متقدم لم نسمعه من القادة العرب

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رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو ابو كسم لـ #الجديد": البطريرك الراعي ادان في كلمته اليوم امام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المنعقد في دار سيدة الجبل الابادة التهجيرية بحق غزة وطالب بوقف القتال ودعم القطاع بالمساعدات وهذا موقف م

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Aljadeed
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