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محليات

سليم عون لـ #الجديد: نعزي أهالي الشهداء وهذا إعتداء مباشر على لبنان ومن يحب بلده يرفض هذا الأمر بشكل قاطع

2023-11-06 | 05:51
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سليم عون لـ #الجديد: نعزي أهالي الشهداء وهذا إعتداء مباشر على لبنان ومن يحب بلده يرفض هذا الأمر بشكل قاطع
سليم عون لـ #الجديد: نعزي أهالي الشهداء وهذا إعتداء مباشر على لبنان ومن يحب بلده يرفض هذا الأمر بشكل قاطع

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سليم عون لـ #الجديد: نعزي أهالي الشهداء وهذا إعتداء مباشر على لبنان ومن يحب بلده يرفض هذا الأمر بشكل قاطع

محليات

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