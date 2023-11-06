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محليات

قوى الأمن الدّاخلي: توقيف عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 30 عملية سرقة سيارة حديثة

2023-11-06 | 11:20
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قوى الأمن الدّاخلي: توقيف عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 30 عملية سرقة سيارة حديثة
قوى الأمن الدّاخلي: توقيف عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 30 عملية سرقة سيارة حديثة

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، رصد مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، عصابة مؤلفة من /3/ أشخاص تنشط في مجال سرقة سيارات حديثة الصنع، لاسيّما من نوعي "كيا" و"هيونداي"، وبخاصةٍ في محافظة جبل لبنان.
بناء عليه، وبعد المتابعة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أفراد العصابة، وهم كل من:
- ع. أ. (مواليد عام 2000، لبناني)
- م. م. (مواليد عام 1996، سوري)
- ع. أ. (مواليد عام 1996، لبناني)
من أصحاب السوابق ويوجد بحقهم مذكّرات عدلية بجرائم سرقة ومخدّرات.
بتاريخ 27-10-2023، وخلال توجّههم على متن سيارة نوع "هوندا CRV" من مدينة طرابلس الى بيروت بهدف تنفيذ عملية سرقة سيّارة، نصبت لهم قوة من المكتب المذكور كميناً محكماً بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية، وتمكنت من توقيفهم في محلّة عين المريسة – بيروت، وضُبِطَ بحوزتهم أدوات تستخدم في عمليات السرقة.
باستماعهم، اعترفوا بسرقة ما يزيد عن /30/ سيّارة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونقلها إلى مدينة الهرمل. كما اعترفوا بسرقة دراجات آليّة.
التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص".
 
 
قوى الأمن الدّاخلي: توقيف عصابة أقدمت على تنفيذ أكثر من 30 عملية سرقة سيارة حديثة

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

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سرقة السيّارات

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