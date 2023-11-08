حزب الله: ردًا على العدوان الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة .. استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏صدق الله العلي العظيمردًا على العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 08-11-2023 بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح. ‏‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏