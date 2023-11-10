حزب الله: هاجمنا قوات ‏الإحتلال بواسطة 3 مسيرات هجومية إستهدفت الأولى ثكنة يفتاح قديش فيما إستهدفت الطائرتان الأخريان تجمعاً مستحدثاً شرقي مستعمرة ‏حتسودت يوشع وحققنا فيهما إصابات مؤكدة

حزب الله: بالتزامن مع الهجوم بالمسيرات على ثكنة زبدين هاجمنا في وقتٍ واحد عصر اليوم تسعة عشر موقعاً ونقطة عسكرية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية والأسلحة المباشرة وحققنا فيها إصابات مباشرة