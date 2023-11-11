العدوان يتواصل على القرى والبلدات الجنوبية .. وحزب الله يعلن استهداف ثكنة راميم المعادية وقوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا بمنطقة حدب يارون

يتواصل العدوان الاسرائيلي منذ ساعات الصباح على محيط عدد من القرى والبلدات الحدودية.

فقد افاد مراسل "الجديد" عن تعرض أطراف بلدة راميا الجنوبية لقصف من مدعية الاحتلال كما استهدف العدو من ناحية المنارة اطراف بلدة حولا.

وقصفت مدفعية الاحتلال مرتفعات بسطرة.

الى ذلك وفي سياق آخر اصدر حزب الله بياناً جاء فيه : " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 11-11-2023 ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة. "

كما اعلن الحزب في بيان آخر :"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم السبت 11-11-2023 قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة. "