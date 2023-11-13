"لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك" ... حملة توعية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وشركة OMT

في إطار الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال الذي يمتدّ من 12 إلى 18 تشرين الثاني 2023، أطلقت شركة OMT بالتعاون مع المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي حملة توعية بعنوان "لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك".