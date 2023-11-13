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محليات

"لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك" ... حملة توعية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وشركة OMT

2023-11-13 | 03:37
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&quot;لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك&quot; ... حملة توعية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وشركة OMT
"لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك" ... حملة توعية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وشركة OMT

في إطار الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال الذي يمتدّ من 12 إلى 18 تشرين الثاني 2023، أطلقت شركة OMT بالتعاون مع المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي حملة توعية بعنوان "لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك".

تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على أبرز الأساليب والعلامات الاحتيالية التي ينبغي التوقّف عندها تفاديًا لوقوعهم ضحية الاحتيال.

وفي هذا الصدد، صرّح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان: "إنّ تخصيص أسبوع عالمي للتوعية ضدّ الاحتيال نابع من الحاجة العالمية لمكافحة الجرائم الاحتيالية لما تشكّله من تهديد للمجتمعات. وبالتالي، إنّ تضافر الجهود بين المديرية والقطاع الخاص كشركة OMT يعزّز من القدرة على مكافحة الاحتيال والحدّ من مخاطره."

بدوره، أكّد رئيس مجلس إدارة شركة OMT توفيق معوّض: "إنّنا نعتزّ بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي لمواجهة تحدّيات العالم الرقمي الذي لا يخلو من مخاطر الاحتيال المالي، وتأتي هذه الحملة لتحصين الزبائن بالتوعية اللازمة." كما نوّه معوّض بالجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في سبيل مكافحة الاحتيال وحماية المواطنين.

وتُذكّر قوى الأمن الداخلي المواطنين بضرورة الإبلاغ عند التعرّض لأي عملية احتيال عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني :  "isf.gov.lb".
 
 
 
 
 
 
 
"لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك" ... حملة توعية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وشركة OMT

محليات

قوى الامن الداخلي

OMT

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