الحزب الشيوعي اللبناني: جرائم الإحتلال بحق الصحفيين والمدنيين لا تعبر سوى عن وحشية هذا الكيان

أكد المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، أن "الاستهداف المستمر للصحفيين والمدنيين من قبل العدو الصهيوني وآخرها استهدافه مجموعة من الصحافيين من وسائل اعلامية مختلفة في يارون الجنوبية بعد ظهر اليوم والذي ادى لاصابة المصور في قناة الجزيرة الرفيق عصام مواسي، يأتي باطار الاستهدافات الممنهجة ضد المدنيين والصحفيين والاطقم الطبية والمستشفيات والمدارس وهو ما يعتبر جرائم حرب.