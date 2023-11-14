الجمهورية: التطورات الاخيرة في الجنوب حرّكت قنوات التواصل الخارجي

علمت صحيفة الجمهورية، أنّ "تطورات السّاعات الاخيرة في الجنوب، حرّكت قنوات التواصل الخارجي، والأميركي على وجه الخصوص، في اتجاه اكثر من مستوى داخلي سياسي وغير سياسي، مُبدية قلقاً بالغاً من التدهور لما ينطوي عليه من مخاطر جديّة من اتساع رقعة الصراع، ومؤكدة على الضرورة القصوى في ادراك مخاطر التصعيد، ومشددة على انّ من مصلحة كل الاطراف إشاعة الإستقرار على طول الحدود، وعدم الانزلاق الى خطأ التفجير بما قد يفتح على وقائع تخرج عن السيطرة".

