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محليات

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود ‏الاحتلال قرب مثلث الطيحات وموقع المرج وثكنة "راميم"

2023-11-17 | 04:48
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حزب الله يستهدف تجمعات لجنود ‏الاحتلال قرب مثلث الطيحات وموقع المرج وثكنة &quot;راميم&quot;
حزب الله يستهدف تجمعات لجنود ‏الاحتلال قرب مثلث الطيحات وموقع المرج وثكنة "راميم"

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود ‏الاحتلال قرب مثلث الطيحات وموقع المرج وثكنة "راميم"

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023  تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏ "

 

وفي بيان آخر، أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود ‏الاحتلال بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان للحزب : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023  تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏"

 

كما أكدت المقاومة في بيان آخر أن "مجاهديها استهدفوا تجمعًا لجنود ‏الاحتلال بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏"

وجاء في بيان للحزب : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023  تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏"

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود ‏الاحتلال قرب مثلث الطيحات وموقع المرج وثكنة "راميم"

محليات

حزب الله

المقاومة الاسلامية

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ناجي حايك لـ #الجديد : لا شيء اسمه فراغ في قيادة الجيش ولا بأي مؤسسة وفي حال تقاعد قائد الجيش فإن الأعلى رتبة هو من يتولى القيادة
ناجي حايك لـ #الجديد : لسنا مع فتح جبهة في الجنوب ونرفض اطلاق صواريخ على "اسرائيل" من لبنان لكن نحن مع الدفاع عن بلدنا في حال اعتدت "اسرائيل" علينا

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "على أثر الحادثتَين اللتَين وقعتا في بلدة شكا بتاريخي 7 و13 / 11 / 2023 بين مجموعة شبان كانت تجوب شوارع البلدة على متن دراجات نارية وبين عدد من الأهالي ما أدى إلى إصابة المواطنَين (م.ع.) و(س.س.) إصابة خطيرة، ونتيجة الجهود الاستعلامية المكثفة والمتابعة اليومية التي أفضت إلى تسليم (م.ع.) و(ع.س.) المتورطَين في الحادثتَين، باشرت مديرية المخابرات التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص".

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "على أثر الحادثتَين اللتَين وقعتا في بلدة شكا بتاريخي 7 و13 / 11 / 2023 بين مجموعة شبان كانت تجوب شوارع البلدة على متن دراجات نارية وبين عدد من الأهالي ما أدى إلى إصابة المواطنَين (م.ع.) و(س.س.) إصابة خطيرة، ونتيجة الجهود الاستعلامية المكثفة والمتابعة اليومية التي أفضت إلى تسليم (م.ع.) و(ع.س.) المتورطَين في الحادثتَين، باشرت مديرية المخابرات التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص".

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