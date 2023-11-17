حزب الله يستهدف تجمعات لجنود ‏الاحتلال قرب مثلث الطيحات وموقع المرج وثكنة "راميم"

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏ "

وفي بيان آخر، أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود ‏الاحتلال بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان للحزب : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏"

كما أكدت المقاومة في بيان آخر أن "مجاهديها استهدفوا تجمعًا لجنود ‏الاحتلال بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏"

وجاء في بيان للحزب : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏"