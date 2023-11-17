حزب الله يستهدف تجمعات لجنود ‏الاحتلال قرب مثلث الطيحات وموقع المرج وثكنة "راميم"

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. "
وفي بيان آخر، أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود الاحتلال بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة.
وجاء في بيان للحزب : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. "
كما أكدت المقاومة في بيان آخر أن "مجاهديها استهدفوا تجمعًا لجنود الاحتلال بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. "
وجاء في بيان للحزب : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. "