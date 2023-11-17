مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الإستفادة من التعميم 158



مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الإستفادة من التعميم 158



يسمح التعميم الوسيط الجديد لمصرف لبنان لأصحاب الحسابات التي كانت مفتوحة قبل ٣١ -١٠-٢٠١٩ بالدولار ومن ثم تم تحويل هذه الحسابات من مصرف الى مصرف آخر أن يستفيدوا من التعميم ١٥٨ القاضي بإعطاء ٣٠٠ دولار شهرياً بعد أن كانوا محرومين من ذلك على كل المدة الماضية مما يرسخ مبدأ العدالة بين المودعين وخاصةً أن أصحاب تلك الحسابات كانوا قد أودعوها بعملة الدولار قبل هذا التاريخ مما يضمن أحقيتهم في الإستفادة من التعميم ١٥٨.