حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال في يرؤون وآخر في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
ولاحقاً صدر عن حزب الله بيان آخر جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".