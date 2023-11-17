قوى الامن: حاجز ضهر البيدر اوقف سارق سيارة من الشويفات بعد ساعة واعادها الى مالكها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "الساعة 7:00 من صباح تاريخ 05-11-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بسيارة نوع "مرسيدس" لون صحراوي متجهة من بيروت إلى البقاع، وعلى متنها م. د. (من مواليد عام 1988، لبناني).