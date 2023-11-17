قوى الامن: حاجز ضهر البيدر اوقف سارق سيارة من الشويفات بعد ساعة واعادها الى مالكها
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "الساعة 7:00 من صباح تاريخ 05-11-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بسيارة نوع "مرسيدس" لون صحراوي متجهة من بيروت إلى البقاع، وعلى متنها م. د. (من مواليد عام 1988، لبناني).
ومن خلال المتابعة، تبين أن السيارة مسروقة الساعة 6،00 صباحا من محلة الشويفات بالتاريخ ذاته.
تم تسليم السيارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق (م. د.)، وأودع مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص" .