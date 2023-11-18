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محليات
كيف يبدو المشهد الميداني عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة؟ .. لمتابعة البث المباشر:
2023-11-18 | 05:19
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كيف يبدو المشهد الميداني عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة؟ .. لمتابعة البث المباشر:
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