تبادل لإطلاق النار بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه أنها دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك، وتعرضّت لإطلاق نار دون وقوع إصابات بين العسكريين، فردّت بالمثل ما أدّى إلى إصابة (ح.ج.)، وهو مطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دوريات للجيش في تواريخ سابقة بواسطة أسلحة حربية، ما أدى إلى إصابة ٣ عسكريين. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.



