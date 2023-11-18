طلال إرسلان : هناك تواطؤ لضرب الفلسطنيين... وأرض الواقع هو من سيحدد الحل المرتقب

أبو عبيدة: الوسطاء القطريين بذلوا جهدًا للإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين و75 أسيرةً فلسطينيّة لكن الاحتلال يتهرّب ولا يهمّه قتل أسراه