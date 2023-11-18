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محليات

بكركي متمسكة بالتمديد لقائد الجيش.. "نداء الوطن": الراعي يُعلن غداً مواجهة "التعيين"

2023-11-18 | 00:01
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بكركي متمسكة بالتمديد لقائد الجيش.. &quot;نداء الوطن&quot;: الراعي يُعلن غداً مواجهة &quot;التعيين&quot;
بكركي متمسكة بالتمديد لقائد الجيش.. "نداء الوطن": الراعي يُعلن غداً مواجهة "التعيين"

علمت صحيفة "نداء الوطن" أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يستعد لإطلاق حملة في عظة الأحد، رافضاً المس بقيادة الجيش، ومطالباً بتمديد ولاية العماد جوزيف عون.

واضافت الصحيفة انه بعد الكلام الذي حاولت بعض الجهات بثه عن قرب تعيين قائد جديد للجيش وعدم التمديد للعماد عون، أكدت مصادر بكركي رفضها المطلق هذا الاقتراح وتمسّكها بالتمديد، ورأت أنّ التعيين "يمثل ضربة قوية لموقع رئاسة الجمهورية، لأنه سيعتبر حينها أنّ البلاد تسير بلا الرئيس، ويمكن اتخاذ قرارات كبرى، وكذلك ترفض بكركي مثل هذا التعيين سواء اتى من جهة مسيحية أو غير مسيحية، وكل ذلك من أجل تصفية الحسابات الضيقة".

 وتحدثت المعلومات عن أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "متمسك بالتمديد ولن يطرح أي تعيين إذا لم ينل موافقة بكركي فهو لا يريد تخطي أكبر مرجعية مسيحية في هذا الظرف الحساس".

وتردّد أنّ لقاءً ضم مسؤول الإعلام والبروتوكول في بكركي وليد غياض والقياديين في «حزب الله» مصطفى الحاج علي ومحمد سعيد الخنسا. وعلم أنّ "الحزب" لم يعطِ جواباً نهائياً يتعلق بقضية قائد الجيش، ولم يقل إنه لا يريد التمديد للعماد عون، لكنه أبلغ غياض ان القضية تحتاج الى مزيد من الدرس.

بكركي متمسكة بالتمديد لقائد الجيش.. "نداء الوطن": الراعي يُعلن غداً مواجهة "التعيين"

محليات

البطريرك الراعي

عظة الاحد

جوزيف عون

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Aljadeed
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