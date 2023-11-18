طلال إرسلان : لا أحد لديه قرار توسيع الحرب... وثمة مشروع يستهدف المنطقة بأسرها ولبنان سيتأثر

تكتل لبنان القوي: ندين إستمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة وسط صمت دولي ثقيل وأفق مسدود بإتجاه الحل وندين العدوان الذي أودى بحياة أربعة مدنيين في بلدة عيناثا في جنوب لبنان