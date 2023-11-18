حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد مواقع وإنتشار جيش العدو اليوم

- الساعة 01:45 إسقاط المقاومة الإسلامية لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو.
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 13:00 استهداف ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالصواريخ والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 15:30 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
- القطاع الغربي:
1- الساعة 09:30 استهداف موقع حدب البستان بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 10:00 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 10:00 استهداف تجمعٍ لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
4- الساعة 10:00 استهداف تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
5- الساعة 10:10 استهداف مقر القيادة العسكرية المستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في وادي سعسع بالنيران الصاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة.