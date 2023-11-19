جورج عقيص لـ #وهلق_شو: عندما تم تأخير تسريح اللواء الياس شامية كان الأمر ممكنا اما اليوم فالتمديد غير مسموح

جورج عقيص لـ #وهلق_شو: تضامننا مع فلسطين غير قابل للنقاش ولكن في لبنان يوجد القرار 1701 الذي لا تحترمه إسرائيل وعلينا ان نمارس كل الضغط للتقيد به