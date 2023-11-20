مصادر بكركي لـ "نداء الوطن": البطريرك أسقط كلّ طروحات من يريد إسقاط جوزاف عون

وكشفت المصادر "حصول تواصل في الساعات الأخيرة بين الراعي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أكّد للبطريرك عدم تجاوز موقف بكركي وعمله المتواصل للتمديد للعماد عون، منتظراً تذليل بعض العقبات لتحديد جلسة حكومية للتمديد، فميقاتي يُحاول أن يحظى بغطاء سياسي لهذا الموضوع، وإذا لم يتأمن الغطاء الكامل سيمدّد بمن حضر، إذا تأمّن النصاب".وأبلغ البطريرك الراعي "كل من يلتقيهم أو يتواصل معهم من قادة مسيحيين وغير مسيحيين أنّ ملف التمديد للعماد عون لا مزاح فيه، وقد وصلت الرسالة البطريركية لجميع المعنيين، وعلى رأسهم باسيل".