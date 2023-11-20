"الجمهورية": ملف قيادة الجيش.. إتصالات هادئة وتريّث

قالت مصادر حكومية لـ "الجمهورية" انّ "اتصالات هادئة تجري بعيداً عن الاضواء في شأن ما يمكن اتخاذه من خطوات لانجاز الاستحقاق العسكري على قاعدة في التأنّي السلامة وفي العجلة الندامة، وعندما تستكمل هذه الاتصالات سيبنى على الشيء مقتضاه".