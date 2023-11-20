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محليات

"الجمهورية": ملف قيادة الجيش.. إتصالات هادئة وتريّث

2023-11-20 | 01:08
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&quot;الجمهورية&quot;: ملف قيادة الجيش.. إتصالات هادئة وتريّث
"الجمهورية": ملف قيادة الجيش.. إتصالات هادئة وتريّث

قالت مصادر حكومية لـ "الجمهورية" انّ "اتصالات هادئة تجري بعيداً عن الاضواء في شأن ما يمكن اتخاذه من خطوات لانجاز الاستحقاق العسكري على قاعدة في التأنّي السلامة وفي العجلة الندامة، وعندما تستكمل هذه الاتصالات سيبنى على الشيء مقتضاه".

وعلمت "الجمهورية" من مصدر سياسي مطلع انّ "موضوع تفادي الشغور في القيادة العسكرية سيترك الى الربع الساعة الاخير"، وقال المصدر: "ما حصل في اليومين الماضيين لا يوحي بالاستعجال واعطاء الملف صفة العاجل والداهم". 
وكشف انّ "حزب الله طلب التريث لعدم توتير الاجواء بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في محاولة لاخراج الموضوع من الكباش السياسي والاستفزاز وايجاد حل خارج الضغط السياسي والاعلامي". 
واكد المصدر ان "التمديد لقائد الجيش لا يزال الاكثر طرحا خصوصا بعد بروز توافق مسيحي كبير حوله وإن كان التيار خارجه".
"الجمهورية": ملف قيادة الجيش.. إتصالات هادئة وتريّث

محليات

الجمهورية

قيادة الجيش

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