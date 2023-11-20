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محليات

"الأخبار": سباق الأمتار الأخيرة بين التعيين والتمديد

2023-11-20 | 01:24
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&quot;الأخبار&quot;: سباق الأمتار الأخيرة بين التعيين والتمديد
"الأخبار": سباق الأمتار الأخيرة بين التعيين والتمديد

جزمت مصادر مطّلعة لـ "الأخبار" أن "التمديد عاد إلى التصدّر كـ "خيار الضرورة"، خصوصاً أن هناك ضغوطاً خارجية للدفع إليه، ولا سيما من واشنطن والدوحة، فضلاً عن "الموقف المسيحي العام" المؤيّد تحت غطاء من البطريرك بشارة الراعي".

وقالت المصادر إن "باسيل في موقف حرج للغاية، خصوصاً أمام الرأي العام المسيحي الذي يسأل كيف يوافق على تعيين قائد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي، بعدما قاد معركة ضد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان واتّهم الحكومة الحالية بأنها ساقطة ولا شرعية لها وأن كل القرارات التي تتخذها غير دستورية؟". 
واعتبرت المصادر أن "خصوم باسيل في الشارع المسيحي قادرون اليوم على اتهامه بالعمل لتحقيق مصلحته الشخصية باإعاد قائد الجيش عن حلبة المنافسة الرئاسية، بعدما كان يرفض مبدأ قيام هذه الحكومة بإقرار تعيينات، فيما هو يقبل بذلك اليوم بحجّة الوضع الأمني الحساس". 
وفي السياق، تلفت المصادر إلى "حراجة وضع الفريق الحكومي. فحتى لو توافر نصاب الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار التعيين، فالقرار سيواجه ردة فعل مسيحية كبيرة ستكون لها نتائج سلبية على التيار الوطني الحر الذي قد يضطر للتراجع عن فكرة التعيين في حال لم يستطع فرض آلية المرسوم الجوّال".
 
"الأخبار": سباق الأمتار الأخيرة بين التعيين والتمديد

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قائد الجيش

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