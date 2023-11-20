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محليات

حزب الله: هاجمنا بواسطة ثلاث ‏مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود الاحتلال ‏الاسرائيلي غرب كريات شمونة

2023-11-20 | 08:11
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حزب الله: هاجمنا بواسطة ثلاث ‏مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود الاحتلال ‏الاسرائيلي غرب كريات شمونة
حزب الله: هاجمنا بواسطة ثلاث ‏مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود الاحتلال ‏الاسرائيلي غرب كريات شمونة



بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏  
 
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ 
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ 
صدق الله العلي العظيم 
 
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏هاجم مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (01:10)  من بعد ظهر يوم الاثنين ‌‏20-11-2023  بواسطة ثلاث ‏مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود الاحتلال ‏الاسرائيلي غرب كريات شمونة وحققوا فيها اصابات ‏مباشرة.  ‏ 
 
‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏  
حزب الله: هاجمنا بواسطة ثلاث ‏مسيرات هجومية مراكز تجمع جنود الاحتلال ‏الاسرائيلي غرب كريات شمونة

محليات

حزب الله

لبنان

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هذا ما جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم
جورج عطاالله لـ #وهلق_شو: نتضامن بشكل كامل مع القضية الفلسطينية ولا نريد ان ننجر الى الحرب ولكن حقنا ان نكون حول قرار المقاومة عندما يعتدي العدو الإسرائيلي علينا

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