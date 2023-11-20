ما هي آخر الآحداث والمتغيرات الأمنية في المنطقة الجنوبية؟

جورج عطاالله لـ #وهلق_شو: نتضامن بشكل كامل مع القضية الفلسطينية ولا نريد ان ننجر الى الحرب ولكن حقنا ان نكون حول قرار المقاومة عندما يعتدي العدو الإسرائيلي علينا