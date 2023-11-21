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محليات

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 21-11-2023

2023-11-21 | 01:27
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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 21-11-2023
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 21-11-2023

النهار

أعرب مرجع سياسي بارز خلال جولاته على بعض القرى والبلدات في منطقته، عن تشاؤمه حيال المرحلة المقبلة متوقعاً أن تطول الحرب وأن يشهد لبنان أوضاعاً صعبة، ودعا الناس إلى الإنتباه والتموين "لأننا مقبلون على مرحلة قاسية.

لوحظ حضور فاعل لقدامى المحامين في حزب الكتلة الوطنية في انتخابات نقابة المحامين وفي الدورتين للأعضاء والثانية للنقيب.

رغم الأوضاع السياسية والأمنية غير المشجعة لوحظ فتح أكثر من مؤسسة تجارية على اوتوستراد الحازمية - بعبدا وأيضاً في منطقة المريجات أول البقاع.

أعرب مرجع سياسي بارز خلال جولاته على بعض القرى والبلدات في منطقته، عن تشاؤمه حيال المرحلة المقبلة متوقعاً أن تطول الحرب وأن يشهد لبنان أوضاعاً صعبة، ودعا الناس إلى الإنتباه والتموين "لأننا مقبلون على مرحلة قاسية".

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الجمهورية

عمّم أحد الدبلوماسيين الشرقيين على مراجع ديبلوماسية مختلفة مطالعة قانونية وإنسانية لما يجري في منطقة متفجرة تؤدي الى محاسبة مرتكبي الجرائم بقوة المواثيق والمعاهدات الدولية.

مسؤول حزبي كبير أبلغ إلى مرجع سابق أن الحزب لن يزعّله في مسألة حساسة مطروحة حالياً.

اعتبر سياسي مخضرم أن حمل أحد الأحزاب لواء التسويق لخيار مهم أضر بصاحب الخيار.

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اللواء

لم تجزم المصادر المعلومات المتداولة عن دخول "قوة النخبة في المقاومة" ساحات المواجهة في الجنوب!

يكاد إعلام دولة مجاورة يغيب كلياً عن الإندماج على غرار إعلام دول وجهات أخرى، في تغطية المواجهات الجارية في قطاع غزة.

رافق وفد من "بطانة رئاسية" شخصية كلفت بمهمة في دولة صديقة، وبدا وكأنه ضمن "إجازات السياحة".

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نداء الوطن

يقال إن الأجهزة الأمنية سبق وأعطت موافقتها على مضمون العقد بين وزارة الاتصالات وشركة "ستارلينك".

عُلم أن تياراً سياسياً تابعاً لشخصية بارزة قد دعم من تحت الطاولة مرشح "المستقبل" في انتخابات نقابة المحامين في طرابلس سامي الحسن، وأن انسحاب منافسه صفوان المصطفى في بداية الدورة الثانية قد جاء على خلفية نصيحة تلقاها الأخير من نائب طرابلسي.

يتردد أن نقاشاً مفتوحاً في برلمان إحدى الدول الأوروبية حول تعديل منح الجنسية، من باب إلزام طالب الجنسية بالإقرار بحق اسرائيل في الوجود.

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البناء

تؤكد غرفة عمليات المقاومة في غزة إن العمليات النوعية في غزة والضفة الغربية قد بدأت بعدما تمّ احتواء الهجوم البري لقوات الاحتلال ووضع آليات التعامل معها، وتجهيز القوى والأسلحة اللازمة لذلك، بما في ذلك استهداف عمق الكيان بالصواريخ وبما يلزم من أشكال أخرى للعمل المقاوم.

تقول مرجعية سياسية إقليمية إن محور المقاومة بدأ المرحلة الثانية من خطة المساندة لصمود غزة والمقاومة فيها بعدما كانت المرحلة الأولى قد أنشأت منصات المشاركة وأشعلت فتيل المواجهة. وفي المرحلة الثانية مفاجآت سوف تقلب موازين المواجهة وتوسّع ساحاتها وتنوّع أسلحتها بينما بدأت علامات الإنهاك تظهر على جيش الاحتلال وقد استنفد أقصى ما عنده.

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الأنباء

خطوة مالية لافتة تحمل الكثير من التساؤلات حول طريقة إدارة المرحلة السابقة وما رافقها من هدر.

التطورات الميدانية تحمل العديد من الرسائل العسكرية لجهة الأسلحة المستخدمة والتي أُدخلت في المعركة
أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 21-11-2023

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حزب الله: إستهدفنا منزلاً في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة
حزب الله ينعي رسمياً الشهيد علي محمد ماضي من بلدة ميدون في البقاع

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