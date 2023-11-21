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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

2023-11-21 | 05:39
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كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر حيث تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س.

وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية يوم الخميس، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من يوم السبت بمنخفض جوي جديد يحمل معه أمطارا غزيرة أحيانا ورياحا ناشطة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني:  بين 17 و25  في بيروت ، بين 13 و 23  في طرابلس وبين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة ، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات مساء.
الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة،  تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر حيث تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س.
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا تصل لحدود ال50 كلم/س خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد.
الجمعة: غائم جزئيا يتحول الى غائم بسحب مرتفعة مساء مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

محليات

الطقس

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