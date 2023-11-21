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محليات

حزب الله: مواصلة استهداف العدو للإعلاميين تظهر مدى انزعاجه ‏من الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام

2023-11-21 | 05:46
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حزب الله: مواصلة استهداف العدو للإعلاميين تظهر مدى انزعاجه ‏من الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام
حزب الله: مواصلة استهداف العدو للإعلاميين تظهر مدى انزعاجه ‏من الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام


أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏  

مرةً جديدة تتعرض قناة الميادين إلى عدوانٍ صهيوني غاشم، فبعد القرارات التي اتخذتها حكومة العدو ‏بالتضييق التعسفي على القناة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة غادرة أدت الى ‏استشهاد الزميلين العزيزين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري.‏ 
ان هذه الجريمة وما سبقها من اغتيال للشهيد الصحافي عصام العبد الله وإطلاق النار على الموكب الإعلامي ‏في يارون وما قامت وتقوم به قوات الاحتلال من عمليات قتل لعشرات الصحافيين في غزة وتدمير مقراتهم، ‏يكشف أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في فضح ممارسات العدو الإرهابية وكشف جرائمه المروّعة ‏ضد المدنيين خصوصاً في قطاع غزة. ‏ 
ان مواصلة  استهداف العدو للإعلاميين بشكل مباشر وعمليات القتل للصحافيين تظهر مدى انزعاج العدو البالغ ‏من الدور الهام والأساسي والمركزي الذي تضطلع به وسائل الإعلام والتي استطاعت بجهودها وتضحياتها ‏الكبيرة أن تحدث تحولاً في الرأي العام للصالح الشعب الفلسطيني المظلوم ضد العدو الإسرائيلي القاتل ‏والمجرم. ‏ 
اننا نطالب الهيئات الدولية الإعلامية والانسانية بإدانة هذه الجريمة وما سبقها من جرائم مماثلة ورفع الصوت ‏عالياً وممارسة أعلى درجات الضغط على حكومة العدو لوقف عدوانها على الإعلاميين والمدنيين. ‏ 
أن العلاقات الإعلامية في حزب الله إذ تدين بشدة هذه الجريمة، تتقدم من الزملاء في قناة الميادين وعائلة ‏الشهيدين العزيزين بأحر التعازي والمواساة، وتؤكد أن هذا العدوان وما رافقه من استشهاد لمواطنين آخرين ‏لن يمر من دون رد من مجاهدي المقاومة الإسلامية الذين يسطرون في الميدان أروع ملاحم البطولة والفداء. ‏ 
 
الثلاثاء 21-11-2023 م  ‌‎  ‎ 
 ‏07 جمادى الأول 1445 هـ
حزب الله: مواصلة استهداف العدو للإعلاميين تظهر مدى انزعاجه ‏من الدور الهام الذي تضطلع به وسائل الإعلام

محليات

قناة الميادين

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