رئيس الجامعة اللبنانية معزياً قناة الميادين بشهيديها: مرة جديدة تدفع الصحافة اللبنانية ضريبة الدم ثمناً للحقيقة والكلمة الحرة

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره، ينعي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران الصحافية فرح عمر/خريجة كلية الإعلام، التي استشهدت جراء اعتداء اسرائيلي أثناء تأديتها واجبها المهني في جنوب لبنان بتاريخ 21 تشرين الثاني 2023.



وجاء في بيان النعي: "مرة جديدة تدفع الصحافة اللبنانية ضريبة الدم ثمنا للحقيقة والكلمة الحرة.. الجامعة اللبنانية عموما وكلية الإعلام خصوصًا حزينة اليوم باستشهاد فرح، الشاهدة والشهيدة على أرض الجنوب.. فرح – وإن كان عمرها المهني قصيرا - إلا انها عمّدته بدم سيزهر حتما في الجنوب وفي كل شبر من لبنان".



ويتقدم الرئيس بدران باسم أهل الجامعة اللبنانية من عائلة الشهيدة وزملائها وقناة الميادين بأحر التعازي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.