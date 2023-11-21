بوحبيب: اسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني ولقمع حرية الرأي والصحافة





اشار وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد لقائه وزيرة خارجية بلجيكا حدجة لحبيب فور وصوله الى بروكسل:

-اسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني ولقمع حرية الرأي والصحافة

- سنتقدم بشكوى لمجلس الامن الدولي ونطالب بإدانة هذه الجريمة البشعة

- حريق غزة قد يتمدد الى منطقة الشرق الاوسط في حال عدم تضافر الجهود لاطفائه

- نثمن موقف بلجيكا المتوازن والداعم لوقف اطلاق النار ونرحب برغبتها المساعدة على خفض التوتر في المنطقة وصولا الى حل سياسي مستدام تسعى اليه بلجيكا عند ترأسها بداية العام القادم لمجلس الاتحاد الاوروربي