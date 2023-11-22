الجديد تواكب المستجدّات الميدانية في الجنوب

اشار المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في حديث مع "فرانس انفو"، الى انه سيعود الى لبنان قريبا كون البلد عربي ومعني بالتموضع الاخير، ولفت الى انه ليس مطمئنا الى الوضع في لبنان نظرا للاحداث الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط، والحرب تطرق ابواب لبنان ولا يوجد رئيس للجمهورية والمجلس النيابي لا يجتمع، لذلك من الضروري التخلي عن عقلية المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية".
في إطار الجولة التشاورية التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر على القيادات السياسية والكتل النيابية يزور النائبان ندى البستاني وجورج عطا الله والنائب السابق ادكار معلوف، البيت المركزي لحزب الكتائب اللبنانية عند الرابعة من بعد ظهر غد للقاء وفد من نواب المعارضة واطلاعهم على مضمون الورقة التي اعدّها التيار تحت عنوان حماية لبنان وحماية الوحدة الوطنية.