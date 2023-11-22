ديفيد ساترفيلد : مستمرون في دعم لبنان وشعبه ونودّ أن نشهد لبناناً يعمّ فيه السّلام والازدهار

اشار المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في حديث مع "فرانس انفو"، الى انه سيعود الى لبنان قريبا كون البلد عربي ومعني بالتموضع الاخير، ولفت الى انه ليس مطمئنا الى الوضع في لبنان نظرا للاحداث الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط، والحرب تطرق ابواب لبنان ولا يوجد رئيس للجمهورية والمجلس النيابي لا يجتمع، لذلك من الضروري التخلي عن عقلية المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية".



