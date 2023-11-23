وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بكركي.. الراعي: سنتّصل برعد لنعزّيه ولتكُن دماء الشهداء من أجل لبنان

أكّد البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بعد لقائه وفد المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى أنّ "زيارة الوفد عزيزة على قلبنا وحرب غزة علّمتنا بكلّ أسف أنّ العالم لا تعنيه حاجة الإنسان ففقدت الحياة البشرية كلّ قيمتها وكرامتها وقدسيّتها وهذا ضدّ كلّ تعاليمنا السماويّة"، لافتاً إلى أنّ "الإنسان فقد قيمته في هذا العصر ونصلّي ليضع الله حدًّا لكلّ هذا الشرّ فالحرب على غزة تجعلنا نفهم وندرك أنّ المقصود هو إطفاء القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوقهم في دولة خاصة بهم ولكنّ هذه القضية لا تموت لأنّ الحقّ فوق كلّ شيء".