الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

"الجمهورية": لا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور.. وميقاتي لمشاورات حول ملف قيادة الجيش بعد قمة المناخ

2023-11-24 | 01:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;الجمهورية&quot;: لا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور.. وميقاتي لمشاورات حول ملف قيادة الجيش بعد قمة المناخ
"الجمهورية": لا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور.. وميقاتي لمشاورات حول ملف قيادة الجيش بعد قمة المناخ

"الجمهورية": لا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور.. وميقاتي لمشاورات حول ملف قيادة الجيش بعد قمة المناخ

اكدت مصادر حكومية لصحيفة "الجمهورية" ان لا جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ولا حتى في المدى المنظور، وان الدراسة التي أعدّها الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية لم تحسم الخيارات حول ملف قيادة الجيش انما وضعت احتمالات عدة مرفق كل منها بآليته ونتائجه وتخلص الى ان القرار يبقى سياسيا.

وكشفت المصادر انّ تريّث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بطرح الامر يعود الى عدم حسم حزب الله موقفه في هذا الشأن، وان الحزب بات مُحرجاً وامامه خياران: امّا ارضاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالتعيين، وامّا عدم الوقوف في وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسير في خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.

واشارت المصادر الى انّ ميقاتي سيجري فور عودته من قمة المناخ التي تعقد هذه السنة في دولة الامارات العربية المتحدة الاسبوع المقبل جولة اتصالات جديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه.

 ورجّحت ان لا يطرح ميقاتي التمديد داخل مجلس الوزراء لئلا يتعرّض القرار للطعن. اما التعيين فيقدم عليه كونه من صلاحيات الحكومة لكنه يفضّل توافر التوافق السياسي حوله.

"الجمهورية": لا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور.. وميقاتي لمشاورات حول ملف قيادة الجيش بعد قمة المناخ

محليات

ميقاتي

نبيه بري

قيادة الجيش

جوزيف عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مع بدء سريان الهدنة في غزة .. كيف تبدو الاوضاع في جنوب لبنان ؟
ماذا في اسرار الصحف؟

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع
07:06

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع

07:06

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع

بالفيديو - طفل فلسطيني يعرب عن سعادته حيال بدء سريان الهدنة في القطاع

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد
Play
06:41
Play

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد

06:41

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد

نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023