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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-11-24 | 00:50
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

"اللواء": وزير "سوبر" لا يقبل أن تكون المفاوضات مع صندوق النقد، قد أصبحت من الماضي!

النهار

لوحظ أن الموفد الإيراني عبد اللهيان كان مبتسم الوجه خلال لقاءاته اللبنانية بعكس الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين بديا متجهمين.

تردد أن لبنان الرسمي كان يفضل إرجاء موعد زيارة عبد اللهيان ليوم على الأقل كي لا تتزامن مع ذكرى الاستقلال لكن السفارة أبلغت المعنيين بموعد قدومه في ساعة متأخرة من ليل الثلثاء.

أبدى مرجع سياسي مخاوفه وقلقه من أيام صعبة قد يشهدها لبنان، ودعا إلى تجهيز كل مستلزمات الصمود من مواد غذائية ومؤن وسواها.

سُجلت موجة نزوح جديدة خوفاً من أي عمليات انتقامية بعد مقتل قيادات في "حزب الله".

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الجمهورية

تخوّفت أوساط سياسية أن تغذّي حرب غزة التطرُّف في المنطقة على حساب الإعتدال.

يتوقع وصول أكثر من موفد أجنبي إلى لبنان خلال الفترة القريبة المقبلة حاملين رسائل متعددة.

نُقل عن سفير دولة كبرى قوله إنه يتوقع تطورات مهمة في وقت لم يعد بعيداً مرتبطة بالوضع في غزة.

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اللواء

لا يقبل وزير «سوبر» أن تكون المفاوضات مع صندوق النقد، قد أصبحت من الماضي!

يتساءل إسلاميون عن دور الأجهزة الإعلامية المعنية في الحدّ أو لجم التعليقات التي تُحدث حساسيات وانقسامات حول ما يجري.

لا تتوقف طائرات الاستطلاع المعادية والمطورة التجهيز في التحليق ليل - نهار فوق قرى ومناطق جنوبي الليطاني.

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نداء الوطن

عُقد قبل يومين لقاء في منزل وزير الدفاع موريس سليم حضره عدد من الوزراء العونيين ونوقشت خلاله فكرة قيام الوزير بتكليف ضابط منصب قائد للجيش، فيما لو جرى تأخير تسريح القائد الحالي أو التمديد له.

يتردّد أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل فتح ملف الرئاسة على مصراعيه، من باب إيجاد مخرج لقيادة الجيش.

وجّه صندوق تنمية عربي إنذاراً إلى الحكومة اللبنانية بوقف تمويل كافة المشاريع المموّلة منه بسبب تخلّف وزارة المالية عن سداد مستحقّات القروض الميسّرة المتوجّبة بذمّتها في مقابل استمرارها بتسديد مستحقّات البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

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البناء

دعا مصدر دبلوماسي إلى ترقب ما سوف يحدث عالمياً مع انتشار الصور التي سوف تخرج من قطاع غزة مع بدء الهدنة عن الخراب والدمار والمأساة الإنسانية، وما سوف يحدث في البيئة الداخلية للكيان، مع ظهور حجم الخسائر التي تمّ التكتم عليها داخل الجيش خلال المواجهات البرية على جبهتي الشمال والجنوب مع المقاومة في لبنان وغزة.

قال مرجع سياسي بارز إن كلام البطريرك الراعي عن استشهاد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تعبير عن مناخ لبناني عام يشبه ما جرى عام 1997 بعد استشهاد هادي نجل السيد حسن نصرالله لجهة مكانة المقاومة وقادتها في عيون اللبنانيين، وخصوصاً المختلفين مع المقاومة. وقد تجلّى هذا سياسياً وإعلامياً بوضوح؛ وكلام البطريرك مؤشر متعدّد الاتجاهات.

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الأنباء

أكثر من رسالة تحملها الزيارات المتكررة لمسؤول خارجي إلى بيروت منذ السابع من تشرين الأول.

لا تزال مسألة أساسية تطال مؤسسة وطنية تخضع للكثير من التأخير والمماطلة من جهة سياسية معروفة دون أي اعتبار للواقع الخطير.

ماذا في اسرار الصحف؟

محليات

عبد اللهيان

اسرار الصحف

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"الجمهورية": لا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور.. وميقاتي لمشاورات حول ملف قيادة الجيش بعد قمة المناخ
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نزيه متى : بري ليس رئيساً للنواب بل دوره ان يدير المجلس وليست من صلاحياته اقفاله.. وحسن الدر يرد

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