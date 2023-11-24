تعليقاً على استشهاد عباس رعد نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لصحيفة "الجمهورية": "كل التعازي للحاج محمد رعد ورحم الله ابنه الشهيد عباس وكل الشهداء".

وضمن سياق متصل، يحرص جنبلاط على التعاطي بحذر شديد مع الهدنة المعلنة في قطاع غزة، مُبدياً خشيته من احتمال "اننا لا نزال في أوّل الطريق بالنسبة إلى العدوان الاسرائيلي".

وأشار جنبلاط لـ"الجمهورية" الى انه غير متفائل كثيراً بالهدنة وبإمكان تطويرها او تثبيتها قريباً نحو إنهاء الحرب، خصوصاً أن الإدارة الأميركية لم تتلفّظ حتى الآن بعبارة "وقف إطلاق نار ثابت" وتكتفي بطرح ما تسمّى هدن إنسانية، ويدعمها في ذلك الغرب المطيع.

وأضاف: "هذه ليست معلومات ولكن للأسف هذا انطباعي وأنا لست مطمئناً".

وفي معرض تعليقه على كَون الهدنة ستسمح بإدخال مزيد من الوقود والمساعدات الإنسانية الى غزة، يتساءل جنبلاط عمّا يجري على معبر رفح؟ متابعاً: "بصراحة لا نعرف من يُدير فعلياً هذا المعبر وإن كانت مصر هي التي تسيطر عليه رسمياً".